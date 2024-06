Copa America: Full squads ready for tournament in United States

Copa America runs from June 20th to July 14th in the United States

The Copa America will be held for the 48th time in 2024, in the United States, from June 20th to July 14th. There will be 16 teams divided into four groups. Between provisional and final lists, the squads have already started to appear.

Flashscore shows below all the players who will be in action at the tournament. Conmebol has set June 15th as the deadline for the federations to submit their final squads, with up to 26 players.

See below, team by team, all the squad lists for the 2024 Copa America.

GROUP A

Coach Lionel Scaloni will make three cuts to the 29-man squad.

Goalkeepers: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Defenders: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Lyon), Valentin Barco (Brighton)

Midfielders: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo de Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham)

Forwards: Angel Di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami), Angel Correa (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City)

Coach Jorge Fossati will make three cuts to the 29-man squad.

Goalkeepers: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Caceda (Melgar), Diego Romero (Universitario)

Defenders: Luis Advincula (Boca Juniors), Miguel Araujo (Portland Timbers), Alexander Callens (AEK Athens), Marcos Lopez (Feyenoord), Anderson Santamaria (Atlas), Oliver Sonne (Silkeborg), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Paolo Reyna (Melgar)

Midfielders: Wilder Cartagena (Orlando City), Jesus Castillo (Gil Vicente), Sergio Pena (Malmo), Piero Quispe (Pumas), Renato Tapia (Celta), Christian Cueva (unattached)

Forwards: Andre Carrillo (Al Qadisiya), Gianluca Lapadula (Cagliari), Bryan Reyna (Belgrano), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Andy Polo (Universitario), Alex Valera (Universitario), Edison Flores (Universitario), Jose Rivera (Universitario), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Paolo Guerrero (Cesar Vallejo)

Coach Ricardo Gareca called up 24 players for the pre-Copa America friendlies.

Goalkeepers: Claudio Bravo (Betis), Brayan Cortes (Colo-Colo) and Gabriel Arias (Racing)

Defenders: Gabriel Suazo (Toulouse), Paulo Diaz (River Plate), Guillermo Maripan (Monaco), Igor Lichnovsky (Club America), Matias Catalan (Talleres), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Mauricio Isla (Independiente), Felipe Loyola (Huachipato)

Midfielders: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverria (Huracan), Diego Valdes (Club America), Cesar Perez (Union La Calera), Marcelino Nunez (Norwich), Dario Osorio (Midtjylland)

Forwards: Alexis Sanchez (Inter Milan), Eduardo Vargas (Atletico-MG), Ben Brereton Diaz (Sheffield United), Marcos Bolados (Colo-Colo), Cristian Zavala (Colo-Colo), Victor Davila (CSKA Moscow), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile)

Goalkeepers: Maxime Crepeau (Portland Timbers), Tom McGill (Brighton), Dayne St Clair (Minnesota United)

Defenders: Moise Bombito (Colorado Rapids), Derek Cornelius (Malmo), Alphonso Davies (Bayern Munich), Luc de Fougerolles (Fulham), Kyle Hiebert (St. Louis City), Alistair Johnston (Celtic), Richie Laryea (Toronto), Kamal Miller (Portland Timbers), Dominick Zator (Korona Kielce)

Midfielders: Mathieu Choiniere (Montreal), Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Watford), Jonathan Osorio (Toronto) and Samuel Piette (Montreal)

Forwards: Theo Bair (Motherwell), Charles-Andreas Brym (Sparta Rotterdam), Tajon Buchanan (Inter Milan), Jonathan David (Lille), Junior Hoilett (Aberdeen), Cyle Larin (Mallorca), Liam Millar (Basel), Jacob Shaffelburg (Nashville), Ike Ugbo (Troyes)

GROUP B

Coach Jaime Lozano will make five cuts to the 31-man squad.

Goalkeepers: Luis Angel Malagon (Club America), Julio Gonzalez (Pumas), Raul Rangel (Chivas Guadalajara)

Defenders: Johan Vasquez (Genoa), Cesar Montes (Almeria), Jorge Sanchez (Porto), Gerardo Arteaga (Monterrey), Israel Reyes (Club America), Victor Guzman (Monterrey), Jesus Orozco Chiquete (Chivas Guadalajara), Alexis Pena (Necaxa), Brian Garcia (Toluca) and Bryan Gonzalez (Pachuca)

Midfielders: Edson Alvarez (West Ham), Luis Chavez (Dynamo Moscow), Orbelin Pineda (AEK Athens), Luis Romo (Monterrey), Erick Sanchez (Pachuca), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara), Fernando Beltran (Chivas Guadalajara), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Santos Laguna), Andres Montano (Mazatlan)

Forwards: Santiago Gimenez (Feyenoord), Julian Quinones (Club America), Uriel Antuna (Cruz Azul), Cesar Huerta (Pumas), Guillermo Martinez (Pumas), Alexis Vega (Toluca), Jordi Cortizo (Monterrey), Marcelo Flores (Tigres)

Goalkeepers: Hernan Galindez (Huracan), Alexander Dominguez (LDU) and Moises Ramirez (Independiente del Valle)

Defenders: Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Willian Pacho (Eintracht Frankfurt), Felix Torres (Corinthians), Joel Ordonez (Club Brugge), Andres Micolta (Pachuca), Jackson Porozo (Kasimpasa), Layan Loor (Universidad Catolica), Andres Hurtado (Red Bull Bragantino), Angelo Preciado (Sparta Prague)

Midfielders: Carlos Gruezo (San Jose Earthquakes), Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atldtico-MG), Jose Cifuentes (Cruzeiro), Joao Ortiz (Independiente del Valle), Kendry Paez (Independiente del Valle), Jeremy Sarmiento (Brighton), John Yeboah (Rakow), Angel Mena (Club Leon), Alan Minda (Cercle Brugge), Janner Corozo (Barcelona SC)

Forwards: Enner Valencia (Internacional), Kevin Rodriguez (Royale Union SG), Jordy Caicedo (Atlas)

Coach Fernando Batista will make four cuts to the 30-man squad.

Goalkeepers: Rafael Romo (Universidad Catolica), Joel Graterol (America de Cali), Jose David Contreras (Aguilas Doradas) and Alain Baroja (Always Ready)

Defenders: Alexander Gonzalez (Emelec), Jon Aramburu (Real Sociedad), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Yordan Osorio (Parma), Carlos Vivas (Deportivo Tachira), Wilker Angel (Criciuma), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Jhon Chancellor (Metropolitanos), Miguel Navarro (Talleres)

Midfielders: Jose Andres Martinez (Philadelphia Union), Cristian Casseres (Toulouse), Yangel Herrera (Girona), Daniel Pereira (Austin), Telasco Segovia (Casa Pia), Tomas Rincon (Santos), Samuel Sosa (Queretaro), Eduard Bello (Mazatlan), Kervin Andrade (Fortaleza), Matias Lacava (Vizela), Darwin Machis (Cadiz), Jhon Murillo (Atlas), Yeferson Soteldo (Gremio), Jefferson Savarino (Botafogo)

Forwards: Salomon Rondon (Pachuca), Jhonder Cadiz (Famalicao), Eric Ramirez (Nacional)

Goalkeepers: Shaquan Davis (Mount Pleasant), Jayden Hibbert (Atlanta United), Coniah Boyce-Clarke (Reading), Jahmali Waite (El Paso Locomotive)

Defenders: Dexter Lembikisa (Wolverhampton), Di'Shon Bernard (Sheffield Wednesday), Greg Leigh (Oxford United), Damion Lowe (Philadelphia Union), Michael Hector (Charlton), Richard King (Cavalier), Tayvon Gray (New York City), Jon Bell (Seattle Sounders)

Midfielders: Kasey Palmer (Coventry City), Karoy Anderson (Charlton), Bobby De Cordova-Reid (Fulham), Daniel Johnson (Stoke City), Alex Marshall (Portmore United), Adrian Reid Jr (Cavalier), Kevon Lambert (Real Salt Lake)

Forwards: Shamar Nicholson (Clermont), Renaldo Cephas (Ankaragucu), Michail Antonio (West Ham), Deshane Beckford (Hartford), Kaheim Dixon (Arnett Gardens), Cory Burke (New York Red Bulls) and Devonte Campbell (Mount Pleasant)

GROUP C

Coach Gregg Berhalter will make one cut to the 27-man squad.

Goalkeepers: Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto), Matt Turner (Nottingham Forest)

Defenders: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach)

Midfielders: Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Betis), Luca de la Torre (Celta de Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Milan), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV), Timmy Tillman (Los Angeles FC)

Forwards: Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Timothy Weah (Juventus) and Haji Wright (Coventry City)

Goalkeepers: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Junior) and Franco Israel (Sporting)

Defenders: Ronald Araujo (Barcelona), Jose Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Caceres (Club America), Nicolas Marichal (Dynamo Moscow), Mathias Olivera (Napoli), Lucas Olaza (Krasnodar), Matias Vina (Flamengo), Guillermo Varela (Flamengo)

Midfielders: Nahitan Nandez (Cagliari), Manuel Ugarte (PSG), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martinez (Midtjylland), Nicolas de la Cruz (Flamengo) and Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

Forwards: Agustin Canobbio (Athletico-PR), Brian Rodriguez (Club America), Brian Ocampo (Cadiz), Facundo Pellistri (Granada), Maximiliano Araujo (Toluca), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Darwin Nunez (Liverpool) and Luis Suarez (Inter Miami).

Coach Thomas Christiansen will make one cut from the 27-man squad.

Goalkeepers: Orlando Mosquera (Maccabi Tel-Aviv), Luis Mejia (Nacional) and Cesar Samudio (Marathon)

Defenders: Fidel Escobar (Saprissa), Eduardo Anderson (Saprissa), Jose Cordoba (Levski Sofia), Eric Davis (Kosice), Ivan Anderson (Fortaleza), Michael Murillo (Marseille), Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Edgardo Farina (Municipal), Roderick Miller (Turan Tovuz), Martin Krug (Levante B)

Midfielders: Anibal Godoy (Nashville), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), Christian Martinez (Al Jandal), Jose Luis Rodriguez (Famalicao), Edgar Barcenas (Mazatlan), Jovani Welch (Viseu), Freddy Gondola (Maccabi Bnei Reineh), Carlos Harvey (Minnesota United), Abdiel Ayarza (Cienciano), Cesar Yanis (San Carlos)

Strikers: Ismael Diaz (Universidad Catolica), Jose Fajardo (Universidad Catolica), Eduardo Guerrero (Zorya Luhansk), Cecilio Waterman (Alianza Lima)

Coach Antonio Carlos Zago will make three cuts to the 29-man squad.

Goalkeepers: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolivar), Gustavo Almada (Universitario)

Defenders: Diego Medina (Always Ready), Pablo Vaca (Always Ready), Hector Cuellar (Always Ready), Marcelo Suarez (Always Ready), Yomar Rocha (Bolivar), Jesus Sagredo (Bolivar), Jose Sagredo (Bolivar), Jairo Quinteros (Bolivar), Adrian Jusino (The Strongest), Luis Haquin (Ponte Preta), Efrain Morales (Atlanta United), Roberto Carlos Fernandez (Baltika)

Midfielders: Lucas Chavez (Bolivar), Leonel Justiniano (Bolivar), Fernando Saucedo (Bolivar), Ramiro Vaca (Bolivar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Boris Cespedes (Yverdon), Jaume Cuellar (Barcelona), Gabriel Villamil (LDU Quito), Miguelito (Santos)

Forwards: Cesar Menacho (Blooming), Carmelo Algaranaz (Bolivar), Bruno Miranda (The Strongest)

GROUP D

Goalkeepers: Bento (Athletico-PR), Alisson (Liverpool), Rafael (Sao Paulo)

Defenders: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atletico-MG), Wendell (Porto), Lucas Beraldo (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Bremer (Juventus)

Midfielders: Andreas Pereira (Fulham), Joao Gomes (Wolverhampton), Ederson (Atalanta), Bruno Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Lucas Paquetá (West Ham).

Forwards: Pepê (Porto), Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Savio (Girona), Vinicius Junior (Real Madrid).

Coach Nestor Lorenzo will make two cuts to the 28-man squad.

Goalkeepers: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Al Nassr), Alvaro Montero (Millonarios)

Defenders: Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Bahia), Yerson Mosquera (Villarreal), Carlos Cuesta (Genk), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sanchez (Galatasaray), Deiver Machado (Lens), Johan Mojica (Osasuna)

Midfielders: Kevin Castano (Krasnodar), Sebastian Gomez (Coritiba), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Mateus Uribe (Al Sadd), Richard Rios (Palmeiras), Jorge Carrascal (Dynamo Moscow), James Rodriguez (Sao Paulo), Juan Fernando Quintero (Racing), Yaser Asprilla (Watford)

Forwards: Jhon Arias (Fluminense), Luis Sinisterra (Bournemouth), Jhon Duran (Aston Villa), Miguel Borja (River Plate), Luis Diaz (Liverpool), Rafael Borre (Internacional) and Jhon Cordoba (Krasnodar)

Coach Daniel Garnero will make one cut from the 27-man squad

Goalkeepers: Carlos Coronel (New York Red Bulls), Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueno), Rodrigo Morinigo (Libertad)

Defenders: Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Krasnodar), Fabian Balbuena (Dynamo Moscow), Omar Alderete (Getafe), Gustavo Velazquez (Newell's Old Boys), Ivan Ramirez (Libertad), Mathias Espinoza (Libertad), Nestor Gimenez (Libertad)

Midfielders: Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Hernesto Caballero (Libertad), Fabrizio Peralta (Cerro Porteno), Richard Sanchez (Club America), Mathias Villasanti (Gremio), Matias Rojas (Inter Miami), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Kaku Gamarra (Al Ain).

Forwards: Miguel Almiron (Newcastle), Gabriel Aguayo (Cerro Porteno), Adam Bareiro (Cerro Porteno), Alex Arce (LDU Quito), Derlis Gonzalez (Olimpia), Ramon Sosa (Talleres), Angel Romero (Corinthians), Julio Enciso (Brighton)

Goalkeepers: Kevin Chamorro (Saprissa), Patrick Sequeira (Ibiza), Aaron Cruz (Herediano)

Defenders: Fernan Faerron (Herediano), Julio Cascante (Austin), Gerald Taylor (Saprissa), Francisco Calvo (Juarez), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Joseph Mora (Saprissa), Haxzel Quiros (Herediano), Jeyland Mitchell (Alajuelense), Yeison Molina (Guanacasteca), Douglas Sequeira (Saprissa)

Midfielders: Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Orlando Galo (Herediano), Josimar Alcocer (Westerlo), Ariel Lassiter (Montreal), Jefferson Brenes (Saprissa), Alejandro Bran (Minnesota United)

Forwards: Manfred Ugalde (Spartak Moscow), Joel Campbell (Alajuelense), Anthony Contreras (Pafos), Kenneth Vargas (Hearts), Alvaro Zamora (Aris), Andy Rojas (Herediano), Warren Madrigal (Saprissa)