Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)
18+ | Erlaubtes Glücksspiel gemäß der Whitelist | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
18+. Verantwortungsbewusst wetten.
18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.
21+ Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри
21+ | COMPETENT REGULATOR EEEP | RISK OF ADDICTION & LOSS OF PROPERTY | KETHEA HELPLINE: 210 9237777 | PLAY RESPONSIBLY & SAFELY |
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)
18+ | Erlaubtes Glücksspiel gemäß der Whitelist | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
18+. Verantwortungsbewusst wetten.
18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.
21+ Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри