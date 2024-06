From Nunez to Caicedo: Premier League players at the 2024 Copa América

Nunez and Alvarez battling for the ball

Don't let Euro 2024 distract you too much - because the 2024 Copa América is now just around the corner!

Club football reigns supreme for many, so we've put together a handy guide of every Premier League player in action across the pond this summer.

The tournament will officially get underway on June 21st when reigning World Champions Argentina face Canada.

Scroll through the list below to find out which of your team's stars will compete for 2024 Copa América glory:

Gabriel Magalhaes in action for Brazil Profimedia

Gabriel Magalhaes - Brazil

Gabriel Martinelli - Brazil

Emiliano Martinez in Argentina training Profimedia

Emiliano Martinez - Argentina

Douglas Luiz - Brazil

Jhon Duran - Colombia

Tyler Adams - USA

Luis Sinisterra - Colombia

Ethan Pinnock - Jamaica

Tom McGill - Canada

Julio Enciso - Paraguay

Ecuador's Moises Caicedo playing in a friendly Profimedia

Enzo Fernandez - Argentina

Moises Caicedo - Ecuador

Chris Richards - USA

Jefferson Lerma - Colombia

Daniel Munoz - Colombia

Tim Ream of the USA battles for the ball with Brazil's Lucas Paqueta Profimedia

Luc de Fougerolles - Canada

Bobby Decordova-Reid - Jamaica

Antonee Robinson - USA

Tim Ream - USA

Andreas Pereira - Brazil

Jeremy Sarmiento - Ecuador

Alisson in action for Brazil Profimedia

Alexis Mac Allister - Argentina

Darwin Nunez - Uruguay

Alisson - Brazil

Luis Díaz - Colombia

Julian Alvarez is Manchester City's sole representative at Copa América Profimedia

Julian Alvarez - Argentina

Lisandro Martinez on Argentina duty Profimedia

Alejandro Garnacho - Argentina

Lisandro Martinez - Argentina

Brazil's Bruno Guimaraes in action Profimedia

Bruno Guimaraes - Brazil

Miguel Almiron - Paraguay

Gonzalo Montiel - Argentina

Matt Turner - USA

Giovanni Reyna - USA

Uruguay's Rodrigo Bentancur Profimedia

Cristian Romero - Argentina

Giovani Lo Celso - Argentina

Rodrigo Bentancur - Uruguay

Edson Alvarez - Mexico

Michail Antonio - Jamaica

Lucas Paqueta - Brazil

Joao Gomes - Brazil

Follow the 2024 Copa América on Flashscore.