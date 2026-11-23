Basic information
Date: November 24th – November 29th
Venue: Bologna, Italy
Surface: Hard / Indoor
Quarter-final draw
Italy – South Korea
Czech Republic – Canada
Great Britain – Germany
Austria – Spain
Team line-ups
Italy (Filippo Volandri)
Flavio Cobolli (6./363.), Luciano Darderi (21./191.), Lorenzo Musetti (27./213.), Matteo Berrettini (43./573.), Andrea Vavassori (597./7.)
South Korea (Jong-Sam Chung)
Soonwoo Kwon (156./52.), Hyeon Chung (607./-), Uisung Park (806./265.), Seong-Chan Hong (800./-), Ji-Sung Nam (929./123.)
Czech Republic (Tomas Berdych)
Jiri Lehecka (14./361.), Jakub Mensik (15./579.), Tomas Machac (60./245.), Patrik Rikl (-/36.), Adam Pavlasek (-/41.)
Canada (Frank Dancevic)
Felix Auger-Aliassime (17./574.), Liam Draxl (165./417.), Alexis Galarneau (190./297.), Duncan Chan (672./250.), Keegan Rice (614./1585.)
Great Britain (Leon Smith)
Arthur Fery (32./-), Cameron Norrie (52./-), Henry Patten (-/1.), Neal Skupski (-/3.)
Germany (Michael Kohlmann)
Alexander Zverev (1./108.), Jan-Lennard Struff (39./214.), Yannick Hanfmann (67./281.), Kevin Krawietz (-/11.), Tim Puetz (-/12.)
Austria (Jurgen Melzer)
Jurij Rodionov (121./-), Lukas Neumayer (153./677.), Joel Schwaerzler (169./476.), Neil Oberleitner (966./13.), Lucas Miedler (-/16.)
Spain (David Ferrer)
Carlos Alcaraz (3./-), Rafael Jodar (10./357.), Daniel Merida Aguilar (42./-), Pedro Martinez (120./364.), Marcel Granollers (-/6.)
Schedule
Tuesday, November 24th, 16:00 CET: Quarter-final Czechia vs Canada
Wednesday, November 25th, 16:00 CET: Quarter-final Italy – South Korea
Thursday, November 26th, 10:00 CET: Quarter-final Great Britain – Germany; 17:00 CET: Quarter-final Austria – Spain
Friday, November 27th, 16:00 CET: Semi-final Czech Republic/Canada – Italy/South Korea
Saturday, November 28th, 12:00 CET: Semi-final Great Britain/Germany – Austria/Spain
Sunday, November 29th, 15:00 CET: Final
Where to watch live
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Format
Each tie is played as a best-of-three rubbers format. If the score is tied at 1-1 after the singles, a decisive doubles rubber is played, which—just like the singles—follows the traditional best-of-three sets format without a match tie-break.
Champions in this century
2025: Italy
2024: Italy
2023: Italy
2022: Canada
2020-2021: Russia
2019: Spain
2018: Croatia
2017: France
2016: Argentina
2015: Great Britain
2014: Switzerland
2013: Czech Republic
2012: Czech Republic
2011: Spain
2010: Serbia
2009: Spain
2008: Spain
2007: USA
2006: Russia
2005: Croatia
2004: Spain
2003: Australia
2002: Russia
2001: France